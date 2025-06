Vide atelier céramique à la maison de Rose La Maison de Rose Brossac 21 juin 2025 11:00

Charente

Vide atelier céramique à la maison de Rose La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière Brossac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Véronique Koenig ouvre les portes de La Maison de Rose à Brossac pour une exposition en extérieur mettant en lumière les créations de quatre artisanes.

La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière

Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 03 31

English : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig opens the doors of ‘La Maison de Rose’ in Brossac for an outdoor exhibition showcasing the creations of four craftswomen.

German : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig öffnet die Türen von « La Maison de Rose » in Brossac für eine Ausstellung im Freien, die die Kreationen von vier Kunsthandwerkerinnen beleuchtet.

Italiano : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig apre le porte de « La Maison de Rose » a Brossac per una mostra all’aperto che presenta le creazioni di quattro artigiane.

Espanol : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig abre las puertas de « La Maison de Rose » de Brossac para una exposición al aire libre en la que se muestran las creaciones de cuatro artesanas.

