Vide atelier céramique à la maison de Rose La Maison de Rose Brossac

Vide atelier céramique à la maison de Rose

La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière Brossac Charente

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Véronique Koenig ouvre les portes de La Maison de Rose à Brossac pour un vide atelier Arts de la table et déco.

La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 03 31

English : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig opens the doors of ‘La Maison de Rose’ in Brossac for a studio clearance sale: tableware and decorative items.

German : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig öffnet die Türen von La Maison de Rose in Brossac für ein leeres Atelier: Tischkunst und Dekoration.

Italiano : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig apre le porte de La Maison de Rose a Brossac per un laboratorio vuoto: stoviglie e oggetti decorativi.

Espanol : Vide atelier céramique à la maison de Rose

Véronique Koenig abre las puertas de La Maison de Rose en Brossac para un taller vacío: vajillas y objetos de decoración.

