Vide atelier céramique à la maison de Rose La Maison de Rose Brossac samedi 22 novembre 2025.
La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière Brossac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Véronique Koenig ouvre les portes de La Maison de Rose à Brossac pour un vide atelier Arts de la table et déco.
La Maison de Rose 8 Route de la Giraudière Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 03 31
English : Vide atelier céramique à la maison de Rose
Véronique Koenig opens the doors of ‘La Maison de Rose’ in Brossac for a studio clearance sale: tableware and decorative items.
German : Vide atelier céramique à la maison de Rose
Véronique Koenig öffnet die Türen von La Maison de Rose in Brossac für ein leeres Atelier: Tischkunst und Dekoration.
Italiano : Vide atelier céramique à la maison de Rose
Véronique Koenig apre le porte de La Maison de Rose a Brossac per un laboratorio vuoto: stoviglie e oggetti decorativi.
Espanol : Vide atelier céramique à la maison de Rose
Véronique Koenig abre las puertas de La Maison de Rose en Brossac para un taller vacío: vajillas y objetos de decoración.
