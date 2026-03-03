Vide atelier créateur·ices Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’association Ô P’tits Coins soutien la création locale et invite les créateurices de l’association à réaliser un premier vide atelier au sein du 20mille.Objets créatifs d’une ancienne collection, petits défauts ou coup de cœur, venez découvrir et acheter des pépites à petits prix, réalisées main et sur Nantes. Entrée libreListe des créateur·ices en préparation et bientôt disponible––––Vide atelier créateur·icesune journée pour découvrir les talents locaux !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/vide-atelier-createur-ices



