Vide Atelier créatif Salle Multisports Tréméoc

Tréméoc

Vide Atelier créatif

Salle Multisports Rue de l’école Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

De nombreux exposants vous accueilleront pour vous présenter leurs créations dans divers domaines tel que peinture, céramique, vitrail, travaux d’aiguilles, broderie, écriture, bijoux, vannerie, sculpture, patchwork, cartonnage, mosaïque, savonnerie ….

Petite restauration sur place.

Événement organisé par l’ASEPT Tréméoc. .

Salle Multisports Rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 48 18 68 55

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English : Vide Atelier créatif

L’événement Vide Atelier créatif Tréméoc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Pays Bigouden