Vide atelier d'artistes à Vendôme Vendôme samedi 11 octobre 2025.

Vendôme Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Les artistes du Vendômois vident leurs ateliers œuvres, trouvailles et rencontres au rendez-vous !

Vide atelier d’artistes à Vendôme. Une vingtaine d’artistes et artisans d’art du vendômois vident leur atelier d’œuvres qui ne correspondent plus à leur travail actuel, de croquis, d’ébauches, de matériel en bon état, de livres d’art. Le sérieux d’une exposition, une ambiance sympathique, l’occasion de chiner mais aussi d’échanger et bavarder avec les artistes. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com

English :

Before doing your Christmas shopping, come to this artist’s workshop sale, you will make unique gifts and bargains.

German :

Bevor Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, kommen Sie zu diesem Künstler-Workshop-Leerverkauf. Sie werden Schnäppchen machen und einzigartige Geschenke finden.

Italiano :

Prima di fare lo shopping natalizio, venite a questa vendita di laboratori d’artista, potrete fare occasioni e regali unici.

Espanol :

Antes de hacer tus compras navideñas, ven a esta venta de taller de artistas, harás gangas y regalos únicos.

