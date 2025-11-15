Vide-atelier d’artistes Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage
Vide-atelier d’artistes Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage samedi 13 décembre 2025.
Vide-atelier d’artistes
Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Un week-end pour découvrir, chiner et s’offrir de l’art à prix tout doux !
L’Usine Utopik, centre de création contemporaine à Tessy-Bocage, invite le public à son traditionnel Vide-Atelier d’Artistes, les 13 et 14 décembre 2025. Deux journées pour rencontrer 21 artistes du Grand Ouest et acquérir des œuvres originales à des prix accessibles, de 1 € à 250 €.
Peintures, sculptures, céramiques, gravures, bijoux… une grande diversité d’univers et de matières se retrouveront le temps d’un week-end placé sous le signe de la création, du partage et de la convivialité.
À l’approche des fêtes, le Vide-Atelier est l’occasion idéale de trouver le cadeau parfait ou de s’offrir une œuvre unique sans se ruiner.
AU PROGRAMME
Samedi 13 décembre 10h à 22h.
La journée se prolongera en soirée avec
19h concert de Jim Jazz,
20h Paella conviviale.
(sur réservation au 02 33 06 01 67, places limitées).
Dimanche 14 décembre 10h à 18h.
Tout au long du week-end, l’espace bar proposera soupes, tartines et vin chaud, dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Les visiteurs pourront également participer à la tombola de l’Usine Utopik et tenter de remporter un coffret exceptionnel regroupant plus de 21 oeuvres offertes par les artistes exposants.
Envie d’un échange créatif ?
Participez au Troc d’oeuvres et troquez un service ou un bien contre une création artistique un moment d’échange aussi humain qu’inspirant.
ENTRÉE LIBRE.
RESTAURATION SUR PLACE. .
Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com
