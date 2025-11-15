Vide-atelier d’artistes Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Vide-atelier d’artistes

Un week-end pour découvrir, chiner et s’offrir de l’art à prix tout doux !

L’Usine Utopik, centre de création contemporaine à Tessy-Bocage, invite le public à son traditionnel Vide-Atelier d’Artistes, les 13 et 14 décembre 2025. Deux journées pour rencontrer 21 artistes du Grand Ouest et acquérir des œuvres originales à des prix accessibles, de 1 € à 250 €.

Peintures, sculptures, céramiques, gravures, bijoux… une grande diversité d’univers et de matières se retrouveront le temps d’un week-end placé sous le signe de la création, du partage et de la convivialité.

À l’approche des fêtes, le Vide-Atelier est l’occasion idéale de trouver le cadeau parfait ou de s’offrir une œuvre unique sans se ruiner.

AU PROGRAMME

Samedi 13 décembre 10h à 22h.

La journée se prolongera en soirée avec

19h concert de Jim Jazz,

20h Paella conviviale.

(sur réservation au 02 33 06 01 67, places limitées).

Dimanche 14 décembre 10h à 18h.

Tout au long du week-end, l’espace bar proposera soupes, tartines et vin chaud, dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Les visiteurs pourront également participer à la tombola de l’Usine Utopik et tenter de remporter un coffret exceptionnel regroupant plus de 21 oeuvres offertes par les artistes exposants.

Envie d’un échange créatif ?

Participez au Troc d’oeuvres et troquez un service ou un bien contre une création artistique un moment d’échange aussi humain qu’inspirant.

ENTRÉE LIBRE.

RESTAURATION SUR PLACE. .

Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com

