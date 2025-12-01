Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres

Vide-atelier de la Dame à la Licorne

Vendredi 2025-12-12 10:30:00

2025-12-12 17:00:00

2025-12-12

Comme tous les 2ème vendredis de chaque mois, la Dame à la licorne vous accueillera pour son vide-atelier.

Vente exceptionnelle de linge de maison et de tissus. Venez nombreux. .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Every 2nd Friday of the month, the Lady of the Unicorn welcomes you to her workshop sale.

German :

Wie an jedem 2. Freitag im Monat empfängt Sie die Dame mit dem Einhorn zu ihrem Atelierverkauf.

Italiano :

Ogni secondo venerdì del mese, la Signora dell’Unicorno vi dà il benvenuto alla vendita del suo laboratorio.

Espanol :

Cada segundo viernes de mes, la Dama del Unicornio te da la bienvenida a la venta de su taller.

