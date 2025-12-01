Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres
Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres vendredi 12 décembre 2025.
Vide-atelier de la Dame à la Licorne
Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 10:30:00
fin : 2025-12-12 17:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Comme tous les 2ème vendredis de chaque mois, la Dame à la licorne vous accueillera pour son vide-atelier.
Vente exceptionnelle de linge de maison et de tissus. Venez nombreux. .
Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 70 62 45 atelierlicorne@wanadoo.fr
English :
Every 2nd Friday of the month, the Lady of the Unicorn welcomes you to her workshop sale.
German :
Wie an jedem 2. Freitag im Monat empfängt Sie die Dame mit dem Einhorn zu ihrem Atelierverkauf.
Italiano :
Ogni secondo venerdì del mese, la Signora dell’Unicorno vi dà il benvenuto alla vendita del suo laboratorio.
Espanol :
Cada segundo viernes de mes, la Dama del Unicornio te da la bienvenida a la venta de su taller.
