Vide-atelier de la Mairie 1ère édition Zone Artisanale de Kerbénoën Combrit

Vide-atelier de la Mairie 1ère édition

Zone Artisanale de Kerbénoën Ateliers municipaux Combrit Finistère

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Rendez-vous dans les ateliers municipaux pour le 1er vide-atelier organisé de la Mairie bancs, bureaux, chaises, lits, présentoirs, tableaux, tables, vestiaires, etc… .

Zone Artisanale de Kerbénoën Ateliers municipaux Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

