Vide atelier de l’Envolée créateur L’envolée La Bernerie-en-Retz

Vide atelier de l’Envolée créateur

L’envolée 9 rue de la Mer La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 13:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Créatifs et curieux attention, ceci est pour vous ! Un Vide Atelier Créatif au sein de la boutique à La Bernerie-en-Retz !

Vous ne connaissez peut-être pas encore cette boutique de créateurs L’Envolée à La Bernerie-en-Retz ? C’est l’occasion de combler cette lacune.

On ne peut pas la rater lorsque l’on va du centre-ville à la plage. La vitrine est bien colorée et la boutique regorge d’objets en tout genre imaginés et créés par des artistes locaux.

Le vide atelier à pour objectif de permettre aux artisans et créateurs locaux de revendre des matières premières qu’ils n’utilisent pas et vendre à petit prix d’anciennes collections.

Pourquoi cela vous intéresse ?

vous êtes vous-même créateur et recherchez du matériel moin cher pour réaliser vos oeuvres et vous exprimer

vous êtes à la recherche d’un cadeau à faire ou à vous faire, ou bien vous souhaitez soutenir des artisans locaux, c’est le moment de faire de bonnes affaires

Cécouvrez ici les événements proposés par La Bernerie en Retz .

L’envolée 9 rue de la Mer La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lenvolee.bernerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creatives and the curious beware, this is for you! An Empty Creative Workshop in our La Bernerie-en-Retz boutique!

L’événement Vide atelier de l’Envolée créateur La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic