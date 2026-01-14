Vide atelier de l’Envolée créateur L’envolée La Bernerie-en-Retz
Vide atelier de l’Envolée créateur L’envolée La Bernerie-en-Retz vendredi 20 février 2026.
Vide atelier de l’Envolée créateur
L’envolée 9 rue de la Mer La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 13:00:00
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22
Créatifs et curieux attention, ceci est pour vous ! Un Vide Atelier Créatif au sein de la boutique à La Bernerie-en-Retz !
Vous ne connaissez peut-être pas encore cette boutique de créateurs L’Envolée à La Bernerie-en-Retz ? C’est l’occasion de combler cette lacune.
On ne peut pas la rater lorsque l’on va du centre-ville à la plage. La vitrine est bien colorée et la boutique regorge d’objets en tout genre imaginés et créés par des artistes locaux.
Le vide atelier à pour objectif de permettre aux artisans et créateurs locaux de revendre des matières premières qu’ils n’utilisent pas et vendre à petit prix d’anciennes collections.
Pourquoi cela vous intéresse ?
vous êtes vous-même créateur et recherchez du matériel moin cher pour réaliser vos oeuvres et vous exprimer
vous êtes à la recherche d’un cadeau à faire ou à vous faire, ou bien vous souhaitez soutenir des artisans locaux, c’est le moment de faire de bonnes affaires
L’envolée 9 rue de la Mer La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lenvolee.bernerie@gmail.com
English :
Creatives and the curious beware, this is for you! An Empty Creative Workshop in our La Bernerie-en-Retz boutique!
