Vide atelier de Noël Atelier Traces de mer Plougonvelin

Atelier Traces de mer 5 rue Antre Kear Plougonvelin Finistère

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-20

A l’approche de Noël, l’atelier ouvre grand ses portes pour un vide atelier plein de couleur et de trouvailles à prix cassés!

Venez découvrir des œuvres originales pour tous les goûts et toutes les bourses. Une occasion idéale de faire ou vous faire plaisir avec un cadeau unique et authentique. Des empreintes de poissons, de coquillages et crustacés pour une décoration de bord de mer originale.

Ambiance conviviale, thé et vin chaud, biscuits de Noël et discussion autour de la création vous attendent. .

Atelier Traces de mer 5 rue Antre Kear Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 86 47 88 89

