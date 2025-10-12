Vide atelier des artisans de la couture Salle des fêtes Audrix

Vide atelier des artisans de la couture Salle des fêtes Audrix dimanche 12 octobre 2025.

Salle des fêtes 121 route de Saint Chamassy. Audrix Dordogne

Gratuit

Vide atelier des artisans de la couture. Vous pourrez participer gratuitement à un atelier dans le cadre d’Octobre rose ! Restauration sur place. Entrée gratuite.

Vous savez coudre ? Vous souhaitez apprendre ?

Participez au vide atelier des artisans de la couture.

Vous pourrez participer gratuitement à un atelier dans le cadre d’Octobre rose !

Restauration sur place avec « Les CuiCuis », crêpes et compagnie. Entrée gratuite. .

Salle des fêtes 121 route de Saint Chamassy. Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 91 51 78

English : Vide atelier des artisans de la couture

Empty sewing workshop. You can take part in a free workshop as part of Pink October! Catering on site. Free admission.

German : Vide atelier des artisans de la couture

Vide atelier des artisans de la couture. Im Rahmen des Rosa Oktobers können Sie kostenlos an einem Workshop teilnehmen! Verpflegung vor Ort. Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Laboratorio di cucito vuoto. È possibile partecipare a un laboratorio gratuito nell’ambito dell’Ottobre Rosa! Ristorazione in loco. Ingresso libero.

Espanol : Vide atelier des artisans de la couture

Taller de costura vacío. Puede participar en un taller gratuito en el marco del Octubre Rosa Catering in situ. Entrada gratuita.

