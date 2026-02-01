Vide atelier des artistes peintres Sévérac
Vide atelier des artistes peintres Sévérac dimanche 22 février 2026.
Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:30:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Une trentaine de peintres
Le dimanche 22 février sera le point de vente régional des bonnes affaires d’artistes peintres pros ou amateurs à des prix très intéressants .
Venez nombreux à venir visiter cette exposition éphémère.
Renseignements Atelier des arts du pays de Sévérac 06 37 88 78 19 atdesarts@gmail.com .
Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
