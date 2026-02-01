Vide atelier des artistes peintres Sévérac

Vide atelier des artistes peintres

Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Vide atelier des artistes peintres à Sévérac

Une trentaine de peintres

Le dimanche 22 février sera le point de vente régional des bonnes affaires d’artistes peintres pros ou amateurs à des prix très intéressants .

Venez nombreux à venir visiter cette exposition éphémère.

Renseignements Atelier des arts du pays de Sévérac 06 37 88 78 19 atdesarts@gmail.com .

Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

