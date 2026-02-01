Vide atelier des artistes peintres Sévérac

Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique

Une trentaine de peintres 
Le  dimanche 22 février  sera le  point de vente  régional  des bonnes affaires  d’artistes peintres  pros  ou amateurs  à des prix très intéressants .
Venez nombreux à venir visiter cette exposition  éphémère.  
Renseignements Atelier des arts du pays de Sévérac 06 37 88 78 19 atdesarts@gmail.com   .

Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

