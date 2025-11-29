Vide atelier des Talents Dévoilés rue Lucien Le Lay Penmarch

Vide atelier des Talents Dévoilés

rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Les Talents Dévoilés vous ouvre ses portes pour un vide atelier. Les peintres amateurs vous font découvrir leurs toiles avant de faire place à leurs nouvelles créations.

Des idées cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année, à offrir ou pour se faire plaisir

Des pièces originales, sur des thèmes variés chaque toile reflète la personnalité et l’évolution de son créateur.

Des prix accessibles une belle opportunité pour tous.

Avec ou sans cadre des formats pour tous les goûts et toutes les envies.

Un moment convivial venez rencontrer les peintres, échanger et découvrir leurs univers.

Soutenez la créativité locale, repartez avec une œuvre qui vous inspire et participez à la vie artistique de la commune ! .

rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 22 44 51 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide atelier des Talents Dévoilés Penmarch a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Pays Bigouden