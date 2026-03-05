Vide-atelier engagé Espigade Saint-Médard

Vide-atelier engagé Espigade

Maison pour tous Saint-Médard Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Une quinzaine d’exposants qui proposeront une sélection variée d’artisanat local céramiste, bois, bottier, tisserand, bien-être, bijoux.

Petits et grands pourront également profiter d’ateliers participatifs tout au long de la journée, favorisant le partage des connaissances et la transmission des talents.

Des prestations bien-être, telles que la réflexologie plantaire, la communication animale et les consultations de tarot, seront disponibles également, permettant à chacun de se reconnecter à soi-même dans un cadre convivial .

Pour encourager l’échange et le partage de biens de valeur, une zone de troc sera mise en place, où les visiteurs pourront donner une seconde vie à des objets tout en développant un esprit communautaire.

Enfin, des lectures publiques et open mic sur le thème de l’artisanat et la place des femmes dans ces métiers ponctueront la journée. .

Maison pour tous Saint-Médard 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 45 00 bandeoriginale.lasso@gmail.com

