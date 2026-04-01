Vide atelier et activité avec les poneys Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté La Lucerne-d’Outremer
Vide atelier et activité avec les poneys Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté La Lucerne-d’Outremer dimanche 19 avril 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Vide atelier et activité avec les poneys
Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté Blandouet La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
VIDE ATELIER avec Véronique Maggiorotti — Céramique, grès, porcelaine à prix bradés pour faire de la place aux nouvelles créations. Entrée libre et gratuite, ambiance conviviale, boissons & petite collation. On vous attend !
Contact 06 68 58 58 56
ACTIVITÉ PONEY — Un parcours sensoriel pour les enfants dès 5 ans brossage, massage, balade avec poney tenu. Créneaux de 20-30 min, 2-3 enfants max. Tarif 7€. Pause pour les poneys de 12h30 à 14h.
Contact 06 85 52 50 05 .
Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 68 58 58 56 lechevalunguide@orange.fr
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English : Vide atelier et activité avec les poneys
L’événement Vide atelier et activité avec les poneys La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Granville Terre et Mer
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