Vide atelier et activité avec les poneys Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Vide atelier et activité avec les poneys

Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté Blandouet La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

VIDE ATELIER avec Véronique Maggiorotti — Céramique, grès, porcelaine à prix bradés pour faire de la place aux nouvelles créations. Entrée libre et gratuite, ambiance conviviale, boissons & petite collation. On vous attend !

Contact 06 68 58 58 56

ACTIVITÉ PONEY — Un parcours sensoriel pour les enfants dès 5 ans brossage, massage, balade avec poney tenu. Créneaux de 20-30 min, 2-3 enfants max. Tarif 7€. Pause pour les poneys de 12h30 à 14h.

Contact 06 85 52 50 05 .

Le Cheval un Guide vers l’Equilibre et la Liberté Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 68 58 58 56 lechevalunguide@orange.fr

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English : Vide atelier et activité avec les poneys

L’événement Vide atelier et activité avec les poneys La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Granville Terre et Mer