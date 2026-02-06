Vide-atelier galerie Guégon

Vide-atelier galerie

6 Lieu-dit Boccabois Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Anne Courtine, pastelliste de France, propose un vide-atelier exceptionnel pour faire place aux nouvelles créations. Créations multiples, choix de tableaux considérable, pastels secs, acryliques, aquarelles, linogravures, dessins, reproductions, cartes postales, ce sont plus de 1000 œuvres qui sont présentées sous différents supports encadrés ou non ou simplement avec passe-partout. David Brammeld, lui, présente de nouveaux dessins. De 14h à 18h. .

