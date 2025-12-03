Vide Atelier Galerie Sandrine Berthon Galerie Sandrine Berthon Salon-de-Provence

Vide Atelier Galerie Sandrine Berthon

Du 03/12 au 13/12/2025 du lundi au samedi de 10h30 à 18h30. Galerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’artiste plasticienne Sandrine Berthon organise dans sa galerie de Salon de Provence un vide-atelier et a sélectionnée à cette occasion des tableaux de différents formats.

Cet évènement se tiendra du mercredi 3 décembre au samedi 13 décembre inclus. Sandrine vous accueillera tous les jours sauf le dimanche de 10h30 à 18h30 non-stop.



Un moment de convivialité pour échanger autour de son univers onirique contemporain. Un voyage artistique au cœur de la créativité.



Une belle occasion de repartir avec une œuvre et d’enrichir votre espace de vie !



Galerie 86, rue du Maréchal Joffre Salon de Provence (derrière la fontaine Moussue)



Informations 06 14 88 11 32



E-mail contact@sandrine-berthon.com .

Artist Sandrine Berthon is organizing a studio sale at her gallery in Salon de Provence, and has selected paintings of various formats for the occasion.

Die bildende Künstlerin Sandrine Berthon veranstaltet in ihrer Galerie in Salon de Provence einen Atelier-Leerverkauf und hat zu diesem Anlass Bilder in verschiedenen Formaten ausgewählt.

L’artista Sandrine Berthon organizza una vendita in studio presso la sua galleria di Salon de Provence e per l’occasione ha selezionato dipinti di diversi formati.

La artista Sandrine Berthon organiza una venta de cuadros en su galería de Salon de Provence, y ha seleccionado para la ocasión cuadros de diversos formatos.

