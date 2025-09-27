Vide Atelier 8 rue des vieilles ecoles Montbron

Vide Atelier 8 rue des vieilles ecoles Montbron samedi 27 septembre 2025.

Vide Atelier

8 rue des vieilles ecoles 16220 Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

L’atelier Créatif montbronnais brade les fournitures qu’il a en trop dans son local.

.

8 rue des vieilles ecoles 16220 Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 17 18 vergnaud.janine@gmail.com

English :

L’atelier Créatif montbronnais is selling off surplus supplies on its premises.

German :

Das Atelier Créatif Montbronnais verhökert die Materialien, die es in seinem Lokal zu viel hat.

Italiano :

L’atelier Créatif montbronnais mette in vendita le forniture in eccesso nei suoi locali.

Espanol :

L’atelier Créatif montbronnais pone a la venta los excedentes de sus instalaciones.

L’événement Vide Atelier Montbron a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord