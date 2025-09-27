Vide Atelier 8 rue des vieilles ecoles Montbron
Vide Atelier 8 rue des vieilles ecoles Montbron samedi 27 septembre 2025.
Vide Atelier
8 rue des vieilles ecoles 16220 Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
L’atelier Créatif montbronnais brade les fournitures qu’il a en trop dans son local.
.
8 rue des vieilles ecoles 16220 Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 17 18 vergnaud.janine@gmail.com
English :
L’atelier Créatif montbronnais is selling off surplus supplies on its premises.
German :
Das Atelier Créatif Montbronnais verhökert die Materialien, die es in seinem Lokal zu viel hat.
Italiano :
L’atelier Créatif montbronnais mette in vendita le forniture in eccesso nei suoi locali.
Espanol :
L’atelier Créatif montbronnais pone a la venta los excedentes de sus instalaciones.
L’événement Vide Atelier Montbron a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord