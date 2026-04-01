Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition) Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern
Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition) Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern dimanche 26 avril 2026.
Manzac-sur-Vern
Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition)
Salle des Fêtes Chemin de la Levée Manzac-sur-Vern Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le 26 avril, la salle des fête de Manzac-sur-Vern accueillera la 3e édition des Puce des couturières un vide-atelier ou vide-greniers sur le matériel de la couture et des arts plastiques et créatifs.
Ouvert de 09h à 17h
Réservation au 06 52 19 41 02 .
Salle des Fêtes Chemin de la Levée Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 19 41 02
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English : Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition)
L’événement Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition) Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux