Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition) Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern

Manzac-sur-Vern

Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition)

Salle des Fêtes Chemin de la Levée Manzac-sur-Vern Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le 26 avril, la salle des fête de Manzac-sur-Vern accueillera la 3e édition des Puce des couturières un vide-atelier ou vide-greniers sur le matériel de la couture et des arts plastiques et créatifs.

Ouvert de 09h à 17h

Réservation au 06 52 19 41 02 .

Salle des Fêtes Chemin de la Levée Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 19 41 02

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English : Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition)

L’événement Vide-atelier Puces des couturières et Loisirs Créatifs (3e édition) Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux