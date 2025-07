Vide-atelier solidaire estival Chartres

Vide-atelier solidaire estival Chartres vendredi 8 août 2025.

Vide-atelier solidaire estival

37 Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Vente de costumes, vêtements, accessoires, tissus & mercerie et vente exceptionnelle de robes de mariée.

English :

Sale of suits, clothes, accessories, fabrics & haberdashery and exceptional sale of wedding dresses.

German :

Verkauf von Anzügen, Kleidung, Accessoires, Stoffen & Kurzwaren und außergewöhnlicher Verkauf von Brautkleidern.

Italiano :

Vendita di abiti, vestiti, accessori, tessuti e mercerie e vendita eccezionale di abiti da sposa.

Espanol :

Venta de trajes, ropa, accesorios, tejidos y mercería y venta excepcional de vestidos de novia.

