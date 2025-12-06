Vide-atelier solidaire Un vélo pour Noël Le Havre
Vide-atelier solidaire Un vélo pour Noël Le Havre samedi 6 décembre 2025.
Vide-atelier solidaire Un vélo pour Noël
3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
C’est bientôt Noël !
Pas d’idée cadeau pour un enfant ?
Et si cette année, vous offriez un petit vélo sous le sapin…
Un vélo, c’est la liberté, les premières aventures, les balades pleines de souvenirs… On a tous un souvenir à vélo étant enfant.
Trouvez ce fameux vélo lors de notre vide-atelier solidaire uniquement pour vélos enfant
– vélos remis en état
– prix solidaires
– un cadeau utile et durable .
3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com
