Vide-atelier solidaire Un vélo pour Noël Le Havre

Vide-atelier solidaire Un vélo pour Noël

3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

C’est bientôt Noël !

Pas d’idée cadeau pour un enfant ?

Et si cette année, vous offriez un petit vélo sous le sapin…

Un vélo, c’est la liberté, les premières aventures, les balades pleines de souvenirs… On a tous un souvenir à vélo étant enfant.

Trouvez ce fameux vélo lors de notre vide-atelier solidaire uniquement pour vélos enfant

– vélos remis en état

– prix solidaires

– un cadeau utile et durable .

3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com

