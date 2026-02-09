Vide ateliers d’art de Limoges Place Saint Pierre Limoges

Vide ateliers d’art de Limoges

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Le Vide Ateliers d’Art organisé par Photo-Look et Amandine Julien revient au Pavillon du Verdurier pour sa cinquième édition, et l’événement promet une nouvelle fois de belles rencontres. Du 6 au 8 mars, quatorze artistes investiront ce lieu emblématique de Limoges pour partager leurs univers, leurs gestes et leurs matières, dans une atmosphère conviviale et ouverte à tous. Peinture (acrylique et aquarelle), arts plastiques, dessin, collages, gravure, céramique, raku ou techniques mixtes les visiteurs pourront découvrir une grande diversité de pratiques. La photographie, ainsi que le livre-photo, offriront d’autres regards sur le monde. Cette édition accueillera également, pour la première fois, un espace dédié à l’encadrement, une nouveauté qui vient enrichir encore la palette des savoir-faire présents. Ce rendez-vous est l’occasion idéale de flâner parmi des œuvres originales. .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 20 09 photolook@laposte.net

