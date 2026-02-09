Vide Ateliers d’art Place Saint Pierre Limoges

Vide Ateliers d’art

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Venez découvrir le Vide Ateliers d’Art de Limoges, organisé par Photo-Look et Amandine Julien au Pavillon du Verdurier. Pour sa cinquième édition, cet événement rassemble quatorze artistes qui investissent ce lieu emblématique pour partager leurs univers, leurs techniques et leurs matières dans une atmosphère conviviale et accessible à tous.

Une nouveauté vient enrichir cette édition avec un espace dédié à l’encadrement, mettant en lumière un savoir-faire complémentaire.

Flânez parmi des œuvres originales, échangez directement avec les artistes et laissez-vous séduire par des créations uniques proposées à des prix accessibles. Le vernissage aura lieu le Vendredi 6 mars à 18h. .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 20 09

English : Vide Ateliers d’art

