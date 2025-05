Vide-ateliers d’artistes – Porjou Plestin-les-Grèves, 31 mai 2025 10:00, Plestin-les-Grèves.

Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-05-31

vide atelier d’artistes de tous les artistes dans tous les domaines artistiques

Vos ateliers, greniers, garages, recèlent de trésors que vous n’exposerez plus. Cet évènement, sur le même principe que le vide grenier, peut-être l’occasion de vous alléger et de rendre vos œuvres accessibles à un plus large public.

Possibilité également de vendre du matériel de beaux arts que vous n’utilisez plus.

Conditions d’exposition Proposition pour une quinzaine d’artistes en intérieur ou sous barnum, 2 m linéaires maximum par personne, 5€ le m. Les 15 premières inscriptions seront retenues pour l’intérieur.

Toutefois, si vous êtes équipés de protections contre le soleil ou la pluie (ou pas, à vous de voir), possibilité de vous installer également (3€ le m) à l’extérieur. .

Porjou Café l’Improbable Manoir du Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

