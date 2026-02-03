Vide-ateliers Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 11:00 – 18:00

Gratuit : non entrée libre

Un rendez-vous pour les amateurs de créations artisanales et les créatifs en herbe Avant de commencer en mars un nouveau programme de marchés qui l’amènera de ville en ville tout au long de l’année, et de donner rendez-vous en mai au Salon Mauduit pour fêter ses 20 ans, l’association Abricadabroc propose un vide-ateliers. Ce rendez-vous incite les créateurs, artisans et artistes professionnels adhérents d’Abricadabroc à faire un grand tri dans leur atelier. Il permet au public de dénicher des créations à prix réduit et aussi des matières premières, du petit matériel ou des livres. Cette année il y aura : – des créations artistiques : dessins et esquisses, cyanotypes, gravures, affiches et cartes. – des créations artisanales : céramiques, luminaires, coussins et tentures illustrées, bijoux, sacs et accessoires en cuir, linge de maison, montures de lunettes, peluches. – des matières dont les créateurs ne se servent plus mais qui pourront être utiles à tout créatif professionnel ou amateur : coupons de tissus, mercerie, laine et fils, perles, apprêts et présentoirs de marchés, manuels de techniques créatives. Un petit bar avec une petite restauration maison, avec soupe, tartes et cafés gourmands permettra d’apporter une touche conviviale au rendez-vous.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0635572271 https://www.facebook.com/events/1583831469532676



