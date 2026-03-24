Vide bateau et exposition d’artistes locaux Mairie Plouézec

Vide bateau et exposition d’artistes locaux

Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

L’amical des pêcheurs plaisanciers APPPLBK vous invite à son traditionnel vide bateau et exposition à thème maritime réalisé par des artistes locaux et parrainée par Yann CHANCEREL sculpteur, à la mairie et place de l’église. Vous y trouverez aussi bien des articles d’occasion que du matériel neuf proposé par particuliers et professionnels. Pour l’exposition venez découvrir tableaux, photographies, maquettes, sculptures, etc…. Petite restauration sur place. Réservation recommandée, 3€ le mètre, 2 mètres mini.

Inscription au 06 79 97 76 31 ou 06 78 77 38 48 .

Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 77 38 48

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English :

L’événement Vide bateau et exposition d’artistes locaux Plouézec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol