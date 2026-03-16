Vide bateau & exposition Mairie (parking et salle du conseil) Plouézec
Vide bateau & exposition Mairie (parking et salle du conseil) Plouézec lundi 6 avril 2026.
Vide bateau & exposition
Mairie (parking et salle du conseil) 2 Place du Bourg Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06
L’ Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Port Lazo, Boulgueff, Kérarzic organise son traditionnel vide bateau,accompagné d’une exposition à thème maritime d’artistes locaux parrainée par le sculpteur Yann Chancerel . Petite restauration sur place. .
Mairie (parking et salle du conseil) 2 Place du Bourg Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 97 76 31
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English :
L’événement Vide bateau & exposition Plouézec a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol