Vide bateau & exposition Mairie (parking et salle du conseil) Plouézec

Vide bateau & exposition

Mairie (parking et salle du conseil) 2 Place du Bourg Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

L’ Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Port Lazo, Boulgueff, Kérarzic organise son traditionnel vide bateau,accompagné d’une exposition à thème maritime d’artistes locaux parrainée par le sculpteur Yann Chancerel . Petite restauration sur place. .

Mairie (parking et salle du conseil) 2 Place du Bourg Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 97 76 31

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English :

L’événement Vide bateau & exposition Plouézec a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol