VIDE BAZR LES PUCES DE PRINTEMPS

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les puces reviennent au Dancing pour leur édition de printemps ! Et cette saison, elles se prolongent sur trois rendez-vous pour profiter encore plus des beaux jours qui arrivent. Un grand marché convivial pour chiner, fouiner et donner une seconde vie aux objets.

Les puces reviennent au Dancing pour leur édition de printemps !Et cette saison, elles se prolongent sur trois rendez-vous pour profiter encore plus des beaux jours qui arriventUn grand marché convivial pour chiner, fouiner et donner une seconde vie aux objets.Restauration sur placeBar et boissons .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000 contact@bazr.fr

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English : VIDE BAZR LES PUCES DE PRINTEMPS

The Dancing flea market returns for its spring edition! And this season, the flea market is extended to three events to make the most of the fine weather that’s just around the corner. A large, friendly market for bargain-hunting, rummaging and giving objects a second life.

L’événement VIDE BAZR LES PUCES DE PRINTEMPS Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE