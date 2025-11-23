Vide bibliothèque à Val de Virvée Val de Virvée
Maison du Temps Libre Val de Virvée Gironde
2025-11-23
L’association Ecla&e organise un vide bibliothèque le 23 novembre de 10h à 17h. .
Maison du Temps Libre Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 85 08 41
