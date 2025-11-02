Vide bibliothèque Lecture pour Tous Salle des fêtes Laroque-Timbaut

Vide bibliothèque Lecture pour Tous Salle des fêtes Laroque-Timbaut dimanche 2 novembre 2025.

Vide bibliothèque Lecture pour Tous

Salle des fêtes Place de L’Hôtel de ville Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

L’association patrimoine et culture organise la 15ème édition du Vide Bibliothèque Lecture pour tous .

Livres, bandes dessinées, vinyles, CD, DVD changent de mains pour le plaisir des tous petits et des plus grands, et ceci dans le cadre d’une économie circulaire et durable.

Salle des fêtes Place de L’Hôtel de ville Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 93 38 40

English : Vide bibliothèque Lecture pour Tous

The association patrimoine et culture is organizing the 15th edition of the Vide Bibliothèque Lecture pour tous .

Books, comics, vinyl, CDs and DVDs change hands for the enjoyment of young and old alike, all within the framework of a circular and sustainable economy.

German : Vide bibliothèque Lecture pour Tous

Der Verein Kulturerbe und Kultur organisiert die 15. Ausgabe des Vide Bibliothèque Lecture pour tous (Lektüre für alle).

Bücher, Comics, Schallplatten, CDs und DVDs wechseln den Besitzer zur Freude der Kleinsten und Größten, und das im Rahmen einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Italiano :

L’associazione per il patrimonio e la cultura organizza la 15ª edizione della vendita libraria Leggere per tutti .

Libri, fumetti, vinili, CD e DVD passeranno di mano in mano per il piacere di grandi e piccini, nell’ambito di un’economia circolare e sostenibile.

Espanol : Vide bibliothèque Lecture pour Tous

La asociación de patrimonio y cultura organiza la 15ª edición de la venta de libros Lectura para todos .

Libros, cómics, vinilos, CD y DVD cambiarán de manos para disfrute de grandes y pequeños, en el marco de una economía circular y sostenible.

