VIDE BIBLIOTHEQUE Salle des fêtes Puymirol dimanche 8 mars 2026.
Salle des fêtes 47 rue royale Puymirol Lot-et-Garonne
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-08
Vide bibliothèque organisé dans la salle des fêtes de Puymirol. L'occasion de faire des bonnes affaires livres, BD, vinyles, CD, DVD et jeux vidéo.
Salle des fêtes 47 rue royale Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 50 66 44
English : VIDE BIBLIOTHEQUE
Library sale organized in the Puymirol village hall. An opportunity to pick up some bargains books, comics, vinyl, CDs, DVDs and video games.
