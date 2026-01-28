Vide bibliothèque

Tilly Indre

Dimanche 2026-02-15 09:00:00

2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

C’est l’occasion parfaite de découvrir les talents locaux et de partager un moment convivial autour des produits artisanaux, créations artistiques et délices régionaux.

Vous avez des livres, DVD, CD, affiches, vieux magazines, cartes anciennes et timbres à vendre ou à donner ?

Participez à notre Vide-Bibliothèque et offrez-leur une seconde vie.

Rejoignez-nous et profitez d’un espace dédié.

Et vous les amoureux des livres, DVD, CD, affiches, vieux magazines, cartes anciennes et timbres, ne manquez pas ce Vide-Bibliothèque.

Venez faire des découvertes et rencontrer d’autres passionnés.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les passions ! .

Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com

English :

It’s the perfect opportunity to discover local talent and share a convivial moment around handcrafted products, artistic creations and regional delicacies.

L'événement Vide bibliothèque Tilly a été mis à jour le 2026-01-28