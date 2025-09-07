Vide-bibliothèques Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan Landes

Les conseils de quartier montois invitent lecteurs, chineurs, joueurs et collectionneurs à venir faire des affaires lors des vide-bibliothèques organisés sur plusieurs dimanches entre 9h et 12h dans différents quartiers de la ville comme précédemment à Barbe d’Or, Saint Médard ou Beillet/Dagas.

Ces évènements, réservés aux particuliers, sont l’occasion idéale pour trouver son ou ses coups de cœur littéraires à dévorer sur un banc ou bien installé chez soi. Dans le même temps, les lecteurs trouveront peut-être sur les étals un classique oublié, une BD rigolote ou un manga plein d’action. A noter que CD, DVD, vinyles et jeux vidéos sont les bienvenus sur les tables des exposants.

Chaque particulier qui souhaite venir présenter les trésors oubliés de sa bibliothèque ou de ses collections doit venir équipé de son propre matériel qu’il pourra mettre en place dès 8h30. En cas d’invitat .

