VIDE BOUTIK NOEL Saint-Pargoire
VIDE BOUTIK NOEL Saint-Pargoire dimanche 16 novembre 2025.
VIDE BOUTIK NOEL
Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Céline Brissaud et La Fabric s’associe pour une boutique éphémère à Saint Pargoire.
Vous retrouverez des créations originales, artisanales et surtout faîtes avec le cœur créations au crochet, objets bien être, protection spirituelle et pleins d’autres exclusivités.
De nombreuses idées cadeaux à petit prix pour se faire plaisir, ou gâtez vos proches !
Espèces et chèques uniquement.
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie
English :
Céline Brissaud and La Fabric team up for an ephemeral boutique in Saint Pargoire.
You’ll find original, handcrafted creations made from the heart: crochet creations, wellness items, spiritual protection and lots of other exclusives.
Lots of gift ideas at low prices to spoil yourself or your loved ones!
Cash and cheques only.
German :
Céline Brissaud und La Fabric schließen sich für eine vorübergehende Boutique in Saint Pargoire zusammen.
Hier finden Sie originelle, handwerkliche und vor allem mit dem Herzen gemachte Kreationen: Häkelarbeiten, Wellness-Objekte, spiritueller Schutz und viele andere Exklusivitäten.
Hier finden Sie zahlreiche Geschenkideen zu kleinen Preisen, mit denen Sie sich selbst oder Ihre Lieben verwöhnen können!
Nur Barzahlung und Schecks.
Italiano :
Céline Brissaud e La Fabric collaborano per una boutique effimera a Saint Pargoire.
Troverete creazioni originali, fatte a mano e con il cuore: creazioni all’uncinetto, articoli per il benessere, protezioni spirituali e tante altre esclusive.
Tante idee regalo a prezzi contenuti per viziare voi stessi o i vostri cari!
Solo contanti e assegni.
Espanol :
Céline Brissaud y La Fabric se unen para crear una tienda efímera en Saint Pargoire.
Encontrará creaciones artesanales originales hechas con el corazón: creaciones de ganchillo, artículos de bienestar, protección espiritual y muchas otras exclusividades.
Muchas ideas para regalar a precios asequibles, para mimarse o mimar a los suyos
Sólo efectivo y cheques.
L’événement VIDE BOUTIK NOEL Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT