VIDE BOUTIK NOEL Saint-Pargoire

VIDE BOUTIK NOEL Saint-Pargoire dimanche 16 novembre 2025.

VIDE BOUTIK NOEL

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Céline Brissaud et La Fabric s’associe pour une boutique éphémère à Saint Pargoire.

Vous retrouverez des créations originales, artisanales et surtout faîtes avec le cœur créations au crochet, objets bien être, protection spirituelle et pleins d’autres exclusivités.

De nombreuses idées cadeaux à petit prix pour se faire plaisir, ou gâtez vos proches !

Espèces et chèques uniquement.

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie

English :

Céline Brissaud and La Fabric team up for an ephemeral boutique in Saint Pargoire.

You’ll find original, handcrafted creations made from the heart: crochet creations, wellness items, spiritual protection and lots of other exclusives.

Lots of gift ideas at low prices to spoil yourself or your loved ones!

Cash and cheques only.

German :

Céline Brissaud und La Fabric schließen sich für eine vorübergehende Boutique in Saint Pargoire zusammen.

Hier finden Sie originelle, handwerkliche und vor allem mit dem Herzen gemachte Kreationen: Häkelarbeiten, Wellness-Objekte, spiritueller Schutz und viele andere Exklusivitäten.

Hier finden Sie zahlreiche Geschenkideen zu kleinen Preisen, mit denen Sie sich selbst oder Ihre Lieben verwöhnen können!

Nur Barzahlung und Schecks.

Italiano :

Céline Brissaud e La Fabric collaborano per una boutique effimera a Saint Pargoire.

Troverete creazioni originali, fatte a mano e con il cuore: creazioni all’uncinetto, articoli per il benessere, protezioni spirituali e tante altre esclusive.

Tante idee regalo a prezzi contenuti per viziare voi stessi o i vostri cari!

Solo contanti e assegni.

Espanol :

Céline Brissaud y La Fabric se unen para crear una tienda efímera en Saint Pargoire.

Encontrará creaciones artesanales originales hechas con el corazón: creaciones de ganchillo, artículos de bienestar, protección espiritual y muchas otras exclusividades.

Muchas ideas para regalar a precios asequibles, para mimarse o mimar a los suyos

Sólo efectivo y cheques.

