Vide Boutique 2ème édition du Pomme Fripe Club Haguenau

Vide Boutique 2ème édition du Pomme Fripe Club Haguenau vendredi 5 septembre 2025.

Vide Boutique 2ème édition du Pomme Fripe Club

26 rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 13:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Un vide dressing à ne pas manquer !

VIDE BOUTIQUE 2ème édition Places limitées

Ciao l’été, j’ai besoin de place pour accueillir la collection Automne à la boutique !

Pour seulement 35€ par personne, tu prends TOUT ce qui te plaît dans la boutique tant que tout rentre dans ce mythique sac bleu et jaune Ikéa de 45x18x45 cm qui te sera fourni le jour J et qui te servira de panier pour l’occasion.

* vêtements, chaussures et accessoires de la collection été, je garde les cintres hein

Que tu prennes 1, 5, 10, 15 articles ou plus, c’est 35€ par personne, tarif unique.

Pense à apporter tes propres sacs pour y transvaser tes pépites à la fin de ta séance shopping.

Rendez-vous vendredi 05 et samedi 06 septembre 2025 de 13h à 17h.

Intéressée? Réserve vite ta participation par message.

À savoir

Accompagnant.e.s NON admis.e.s

Les vêtements vont du 34 au 48

Collection été uniquement

Pas d’échanges durant ces deux jours .

26 rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 48 39 46 pommefripeclub@gmail.com

English :

A not-to-be-missed dressing room sale!

German :

Ein Kleiderschrank-Leerverkauf, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un’imperdibile svendita del camerino!

Espanol :

Unas rebajas de vestuario que no te puedes perder

L’événement Vide Boutique 2ème édition du Pomme Fripe Club Haguenau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau