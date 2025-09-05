VIDE BOUTIQUES organisé par les Vitrines de Pertuis Pertuis
VIDE BOUTIQUES organisé par les Vitrines de Pertuis Pertuis vendredi 5 septembre 2025.
Du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025 de 9h à 19h. Centre ville Pertuis Vaucluse
Début : 2025-09-05 09:00:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
2025-09-05
Vide boutiques les 5 et 6 septembre
Vide boutiques les 5 et 6 septembre le samedi 6 place Jean Jaurès animation musicale avec DJ Loic, Food truck, trampoline et balades à poneys. .
Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis84120@gmail.com
English :
Empty stores September 5 and 6
German :
Vide boutiques am 5. und 6. September
Italiano :
Negozi vuoti il 5 e 6 settembre
Espanol :
Tiendas vacías los días 5 y 6 de septiembre
