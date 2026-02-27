Vide Chambres Saint-Maurice-la-Clouère

Vide Chambres

Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

C’est l’occasion de venir vendre vos affaires et de vider vos chambres vêtements, linge de maison, maroquinerie, chaussures, cd, dvd, décorations, livres, jeux, jouets…

Une formule allégée, clé en main, les tables sont installées la veille par l’équipe bénévoles. Des portants sont disponibles (+ cintres) sous réservation. La contrepartie demandée est de réaliser un plat sucré ou salé contre une table (1m50), ce qui nous permet d’alimenter notre restauration/buvette sur place que nous proposerons à prix libre.

C’est également l’occasion de se rencontrer entre exposant, de découvrir l’équipe de bénévoles Mille Bulles.

Pour tous, public comme exposant c’est l’opportunité de faire de bonnes affaires, de passer un bon moment en famille (espace enfant sur place), sans oublier de valoriser la seconde main. .

Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 contact@millebulles-csc86.org

