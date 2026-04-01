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Vide coffre à jouets rue du Stade Diebling

Vide coffre à jouets rue du Stade Diebling dimanche 19 avril 2026.

Lieu : rue du Stade

Adresse : Clos des Arts -

Ville : 57980 Diebling

Département : Moselle

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Diebling

Vide coffre à jouets

rue du Stade Clos des Arts – Diebling Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Une quarantaine d’exposants d’articles de puériculture, jouets, vêtements de 0 à 16ans et pour maman. Les bénéfices serviront au financement de matériel pédagogique pour les enfants de la Mam. Ouvert à tous. Tombola permanente, restauration et café gâteaux tout au long de la journée.Tout public
0  .

rue du Stade Clos des Arts – Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 68 15 33 52  mairie@diebling.fr

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English :

Some forty exhibitors selling childcare articles, toys, clothes for children aged 0 to 16 and for mothers. Profits will be used to finance educational material for children at the Mam. Open to all. Permanent tombola, refreshments and cakes throughout the day.

L’événement Vide coffre à jouets Diebling a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME

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