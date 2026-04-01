Vide coffre à jouets rue du Stade Diebling

Diebling

Vide coffre à jouets

rue du Stade Clos des Arts – Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Une quarantaine d’exposants d’articles de puériculture, jouets, vêtements de 0 à 16ans et pour maman. Les bénéfices serviront au financement de matériel pédagogique pour les enfants de la Mam. Ouvert à tous. Tombola permanente, restauration et café gâteaux tout au long de la journée.Tout public

0 .

rue du Stade Clos des Arts – Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 68 15 33 52 mairie@diebling.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Some forty exhibitors selling childcare articles, toys, clothes for children aged 0 to 16 and for mothers. Profits will be used to finance educational material for children at the Mam. Open to all. Permanent tombola, refreshments and cakes throughout the day.

L’événement Vide coffre à jouets Diebling a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME