Vide coffre à jouets Malemort
Vide coffre à jouets Malemort dimanche 2 novembre 2025.
Vide coffre à jouets
Espace culturel Jean Ferrat Malemort Corrèze
Le Comité des fêtes de Malemort organise son vide coffre à jouets.
De 9h à 17h, à l’espace culturel Jean Ferrat, . Tarif 12€ le stand de 2 tables. .
Espace culturel Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 08 73 17
