Vide coffre à jouets Salle polyvalente Orgelet

Vide coffre à jouets le 16 novembre de 9h00 à 16h00 à la salle polyvalente d’Orgelet.

Jouets, jeux vidéo, peluches, livres, BD, DVD, figurines, vêtements, chaussures et accessoires.

Buvette et petite restauration sur place le midi. .

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté orgelet.foyer.rural@gmail.com

