Vide coffre à jouets Salle polyvalente Orgelet
dimanche 16 novembre 2025
Vide coffre à jouets
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura
2025-11-16 09:00:00
2025-11-16 16:00:00
2025-11-16
Vide coffre à jouets le 16 novembre de 9h00 à 16h00 à la salle polyvalente d’Orgelet.
Jouets, jeux vidéo, peluches, livres, BD, DVD, figurines, vêtements, chaussures et accessoires.
Buvette et petite restauration sur place le midi. .
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté orgelet.foyer.rural@gmail.com
