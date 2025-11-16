Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide coffre à jouets Salle polyvalente Orgelet

Vide coffre à jouets Salle polyvalente Orgelet dimanche 16 novembre 2025.

Vide coffre à jouets

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Vide coffre à jouets le 16 novembre de 9h00 à 16h00 à la salle polyvalente d’Orgelet.

Jouets, jeux vidéo, peluches, livres, BD, DVD, figurines, vêtements, chaussures et accessoires.

Buvette et petite restauration sur place le midi.   .

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté   orgelet.foyer.rural@gmail.com

