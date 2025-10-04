Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël. Salle polyvalente Corbenay
Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël.
Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay Haute-Saône
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Marre de voir les jouets de l’an dernier s’entasser ? Envie de trouver de la décoration unique pour les fêtes ?
Venez au 11ème vide-coffre à jouets, articles de puériculture et décoration de Noël à Corbenay !
La salle polyvalente se transforme en caverne aux merveilles pour les petits… et les grands !
Possibilité de s’inscrire 2,5€ la table (1.80 x 0.80)m.
Club multicollectionneur de Corbenay Florent Paracchini 06.78.94.05.42. .
Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 05 42 cmc.corbenay@gmail.com
