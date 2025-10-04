Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël. Salle polyvalente Corbenay

Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël. Salle polyvalente Corbenay samedi 4 octobre 2025.

Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël.

Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Marre de voir les jouets de l’an dernier s’entasser ? Envie de trouver de la décoration unique pour les fêtes ?

Venez au 11ème vide-coffre à jouets, articles de puériculture et décoration de Noël à Corbenay !

La salle polyvalente se transforme en caverne aux merveilles pour les petits… et les grands !

Possibilité de s’inscrire 2,5€ la table (1.80 x 0.80)m.

Club multicollectionneur de Corbenay Florent Paracchini 06.78.94.05.42. .

Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 05 42 cmc.corbenay@gmail.com

English : Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël.

German : Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël.

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-coffre à jouets, puériculture et déco de Noël. Corbenay a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD