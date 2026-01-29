AGENDA · Ladon
Vide-coffres à jouets Ladon
samedi 10 octobre 2026 · Ladon
Informations pratiques
Ladon
Vide-coffres à jouets
Ladon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Vide-coffres à jouets, puériculture et vêtements.
Vide coffre à jouets. Jouets, vêtements et puériculture. De 8h à 18h. Tel 06 99 73 50 20. Buvette et petite restauration sur place. .
Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 73 50 20
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English :
Emptying boxes for toys, childcare and clothing.
L’événement Vide-coffres à jouets Ladon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT GATINAIS SUD
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