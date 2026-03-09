Vide Commode à l’Ancienne Chemin de Montauban Fontvieille

Vide Commode à l’Ancienne

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 17h. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

L’Etoile de l’Avenir vous propose un vide commode à l’ancienne dans le parc du Château de Montauban

Vieux métiers, animation folklorique, buvette et restauration sur place, tombola avec de nombreux lots… .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

English :

L’Etoile de l’Avenir is organising an old-fashioned ‘vide commode’ in the grounds of the Château de Montauban.

