Vide Commode d’Arlésienne à Saint-Rémy-de-Provence – Mercerie L’Abrivado Saint-Rémy-de-Provence, 7 juin 2025 09:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Vide Commode d’Arlésienne à Saint-Rémy-de-Provence Samedi 7 juin 2025 de 9h à 15h. Mercerie L’Abrivado 6 Traverse du Micocoulier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 15:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Vide commodes d’Arlésienne à Saint-Rémy-de-Provence, à la mercerie l’Abrivado le samedi 7 juin de 9h à 15h !

Le samedi 7 juin, la mercerie l’Abrivado à Saint-Rémy-de-Provence, vous invite à son vide commode d’Arlésienne de 9h à 15h ! .

Mercerie L’Abrivado 6 Traverse du Micocoulier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 06 34 mercerielabrivado@free.fr

English :

Arlésienne dresser sale in Saint-Rémy-de-Provence, at the Abrivado haberdashery on Saturday 7 June from 9am to 3pm!

German :

Vide commodes d’Arlésienne in Saint-Rémy-de-Provence, in der Mercerie l’Abrivado am Samstag, den 7. Juni von 9 bis 15 Uhr!

Italiano :

Vendita di comò Arlésienne a Saint-Rémy-de-Provence, presso la merceria Abrivado, sabato 7 giugno dalle 9 alle 15!

Espanol :

Venta de aparadores Arlésienne en Saint-Rémy-de-Provence, en la mercería Abrivado, el sábado 7 de junio de 9.00 a 15.00 h

L’événement Vide Commode d’Arlésienne à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles