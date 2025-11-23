Vide Commode d’Arlésienne Place du Marché Graveson

Vide Commode d’Arlésienne Place du Marché Graveson dimanche 1 février 2026.

Vide Commode d’Arlésienne

Dimanche 1er février 2026 de 9h à 16h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Vide Commode d’Arlésienne de la Ribambello
Dimanche 1er. février 2026 ne manquez pas le Vide Commode d’Arlésienne de la Ribambello de Graveson à l’Espace Culturel de 9h00 à 16h00.
Trouvez des trésors et des tissus magnifiques !
À 11h00 assistez à la Causerie sur la Farandole par Nelly Duret !
Au programme Animations sur stand, petite restauration et buvette sur place.   .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 67 01 75  agep.graveson@gmail.com

Empty Ribambello Arlesian chest of drawers

Leer Arlesianische Kommode aus dem Ribambello

Cassettone arlesiano di Ribambello vuoto

Cómoda arlesiana de Ribambello vacía

