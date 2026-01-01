Vide Commode de Tradition Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès
Vide Commode de Tradition Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès samedi 10 janvier 2026.
Vide Commode de Tradition
Samedi 10 janvier 2026 de 9h30 à 17h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 09:30:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Vide Commode organisé par l’Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions
Buvette et petite restauration sur place .
Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 15 13 94 videcommode@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dresser Sale organised by the Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions
L’événement Vide Commode de Tradition Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-01-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles