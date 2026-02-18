Vide Décor Ateliers du cinéma Beaune
Vide Décor Ateliers du cinéma Beaune samedi 7 mars 2026.
Vide Décor
Ateliers du cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Un décor entier de cinéma à vider ; Meuble, chaises, décorations, accessoires, livres ect… .
Ateliers du cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 83 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Décor
L’événement Vide Décor Beaune a été mis à jour le 2026-02-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)