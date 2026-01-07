Vide-dressing 2026 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Attention : paiement en espèce uniquement !

Le vide-dressing des équipes du CENTQUATRE-PARIS revient pour une nouvelle saison ! Pendant deux jours, venez chiner vêtements (homme, femme, enfant), accessoires, produits beauté neufs, objets de décoration, livres et vinyles. N’hésitez pas à passer y faire un tour et acheter la pièce qu’il vous manquait à petit prix !

Le dimanche 08 février 2026

de 11h00 à 19h00

Le samedi 07 février 2026

de 11h00 à 19h00

gratuit

Paiement uniquement en espèce (CB et chèque non acceptés)

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/vide-dressing-2026.html



