Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy dimanche 9 novembre 2025.

Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Vide dressing (Vétements adultes et enfants, accessoires, jouets, puériculture) organisé par l’APE de l’école Haute Barguelonne, à la nouvelle salle des fêtes !

Vide dressing (Vétements adultes et enfants, accessoires, jouets, puériculture) organisé par l’APE de l’école Haute Barguelonne, à la nouvelle salle des fêtes ! .

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 21 98 69 94 apehautebarguelonne@gmail.com

English :

Garage sale (adults’ and children’s clothes, accessories, toys, childcare) organized by the APE of the Haute Barguelonne school, at the new village hall!

German :

Vide dressing (Kleidung für Erwachsene und Kinder, Accessoires, Spielzeug, Kinderpflege), organisiert von der Elternvereinigung der Schule Haute Barguelonne, im neuen Festsaal!

Italiano :

Vendita di camerini (vestiti per adulti e bambini, accessori, giocattoli, assistenza all’infanzia) organizzata dall’APE della scuola Haute Barguelonne, nella nuova sala del villaggio!

Espanol :

Venta de vestuario (ropa para adultos y niños, accesorios, juguetes, puericultura) organizada por la APE de la escuela de Haute Barguelonne, ¡en la nueva sala del pueblo!

L’événement Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Cahors Vallée du Lot