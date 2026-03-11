Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy

Les Saules Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Vide dressing (vêtements, chaussures, accessoires, décorations, toutes les tailles)

Vide dressing (vêtements, chaussures, accessoires, décorations, toutes les tailles). Collations au profit de l'association refuge "La Mère aux bêtes" à Castelnau-Montratier.

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Les Saules Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 75 29 40 14

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English :

Dressing room clearance (clothes, shoes, accessories, decorations, all sizes)

L’événement Vide dressing à Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot